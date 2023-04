Cerofolini: “Italiano mi ha comunicato stamani che giocavo e mi ha tranquillizzato. Giornata perfetta”

Dopo la gara contro la Samp ha parlato il portiere della Fiorentina Cerofolini. Queste le sue parole: “Gara di oggi? Oggi giornata perfetta. Soprattutto per il 5 a 0 e per un portiere, non subire gol, è una bella cosa. Fino all’ultimo ho dato il massimo per tenere la porta inviolata. Contento dell’esordio al Franchi. Per un portiere, prendere gol, è la cosa più brutta che ci sia. Italiano? Questa mattina ero in camera e Rosati mi ha chiamato. Così, Italiano mi ha comunicato che giocavo e mi ha tranquillizzato. All’inizio avevo ansia, poi tutto in discesa. Mi sono sentito a casa. Dedica? A tutta la mia famiglia e alla mia futura figlia Eva. Festeggerò con la mia famiglia.

