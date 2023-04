Dodò racconta: “Mi sono fatto i capelli perchè sapevo che sarebbe stata un grande partita”

Dopo la gara che lo ha visto protagonista con un gol, Dodò ha parlato ai microfoni di DAZN . Queste le sue parole: “Lo ha scelto Cabral. L’ho fatti ieri perchè sapevo che oggi sarebbe stata una grande partita, Siamo in finale e abbiamo un grande obbiettivo.Mi mancava tanto. Oggi è una grande sera per me e per tutta la Fiorentina.Lui mi dà sempre forza e fiducia per fare il massimo. Mi ha sempre detto che i primi mesi sarebbero stati complicati, ed era sicuro che sarei tornato quello di prima.Grazie a tutti. Ci sostengono sempre. Con loro possiamo fare di tutti.Ci crediamo”.