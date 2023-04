Italiano applaude: “Jovic oggi ha corso e rincorso, lo voglio così con la testa sulla Fiorentina”

Ai microfoni di Dazn ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Dove si può ancora migliorare? I primi venti minuti, dove la Sampdoria ci ha fermati, sono stati il lato negativo. Poi ci siamo sbloccati e abbiamo fatto davvero bene. Abbiamo sfruttato l’entusiasmo e lo stadio. Una grande Fiorentina. Dove si può arrivare in campionato e come mai il rendimento non al top? Non riuscivamo a chiudere le partite per mancanze nostre. Volevamo vincere, ma spesso perdevamo punti. Adesso stiamo trovando continuità e condizione. I giocatori cambiano molti ruoli. Abbiamo la mente libera. Come giudico Jovic? Nella gara odierna è stato molto bravo. L’attaccante deve fare gol, ma non c’è solo quello. Oggi ha corso e rincorso. L’atteggiamento è stato fantastico. Voglio un Jovic con la testa dentro la Fiorentina. Finale Coppa Italia? Inter squadra incredibile, ha un piccolo vantaggio ma è una gara secca. Possiamo colmare la distanza con la voglia”.