PAGELLE FIORENTINA: GODIAMOCI DODÒ, CASTROVILLI DISEGNA CALCIO, DUNCAN PARTITONE

Cerofolini 6,5 Nei primi minuti di gioco ha diverse occasioni in cui si mette in mostra. Bravo in un paio di parate e uscite, attento e preciso anche con i piedi e nei posizionamenti quando c’era da far girare la palla. Il portiere classe 99 è all’esordio assoluto con la maglia viola in serie A.

Dodò 7,5 La sua partita è in crescendo, il secondo tempo è certamente meglio del primo. Mostra tutte le sua qualità: velocità, aggressione, dinamismo, dribbling, attacco. La ciliegina del suo magic momento è il gol segnato. Giocatore forte

Milenkovic 6,5 Nel ptimo tempo buca alcuni interventi ma cresce con il corso dei minuti riuscendo a stoppare ogni azione offensiva della Samp

Ranieri 6,5 Bravo e attento in tutte le circostanze, partita brillante in cui dimostra di essere un giocatore affidabile

Biraghi 7 Bellissima la palla data a Castrovilli per il vantaggio della Fiorentina. Una bella ovattata, il resto della gara è di ordinaria amministrazione

Amrabat 6,5 Assist per Kouamè che arriva dopo una bella avanzata in velocità tagliando a metà il centrocampo blucerchiato. Partita in cui ha il suo bel da fare contro i centrocampisti fisici della Sampdoria, in fase di impostazione può migliorare molto

Duncan 7,5 Nel primo tempo è di gran lunga il migliore in campo. La rabbia è quella di aver visto oggi tutte le qualità di Duncan e non averle viste anche in altre partite in cui gli è mancata la continuità. Corre, recupera, tira in porta, segna, preciso tecnicamente. La miglior partita della sua stagione

Castrovilli 7 Il primo tempo si chiude con un suo gol meraviglioso, tiro al volo e palla che prima sbatte sul palo e poi va dentro. Il gol lo sblocca e nel secondo tempo gioca più libero anche di far giocate belle da vedere ed efficaci per i compagni

Nico Gonzalez 6 Nel primo tempo sbaglia diversi palloni, nel secondo tempo con rabbia e determinazione cerca di essere più preciso ed incisivo, ci riesce. Stanco

Sottil 6,5 Vivace nel primo tempo, si libera in diverse circostanze dell’avversario. Cala con il passare di minuti ma è una spina nel fianco della difesa della Samp. La sua velocità è sempre un brutto ostacolo per chi lo deve marcare

Jovic 6.5 Nel primo tempo la sua gara è assolutamente insufficiente. Non si muove, non cerca la palla, non lotta. Nel secondo tempo migliora sotto tutti i punti di vista e da una sua occasione arriva il gol di Dodò. Ha fatto due assist e mezzo

Kouamè 7 Entra, segna, dribbla in tutti i modi il suo diretto avversario: sia in velocità che in di tecnica. Devastante

Terzic 7 Segna di rabbia, con la punta. Voleva il gol con tutti i modi e ci è riuscito. Inizia proprio lui l’azione del gol

