Sampdoria non restituisce la palla alla Fiorentina, Stankovic chiede scusa a Italiano e ai giocatori viola

Nel corso del primo tempo tra Fiorentina e Sampdoria, in un’azione di attacco viola, il terzino destro Dodò mentre attaccava ha sentito un piccolo dolore mentre era in possesso di palla ed ha fatto andare la palla fuori. I giocatori della Sampdoria hanno battuto la rimessa laterale ed hanno ripreso il gioco come se nulla fosse non restituendo la palla ai giocatori viola. Da li è nata la rabbia dalla panchina della Fiorentina e anche degli stessi giocatori in campo con il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic che ha chiesto personalmente scusa a Italiano e alla panchina della Fiorentina che stava protestando. L’allenatore avversario ha anche chiesto scusa ai tifosi vicini in tribuna