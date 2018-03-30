Ferrara: "Folle non riscattare Pezzella, ora vale 25 milioni. Date una chance a Cerofolini"

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di mercato viola, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che sarebbe folle non riscattare Pezzella, perché vale già molto di più rispetto ai 10 mi...

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di mercato viola, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che sarebbe folle non riscattare Pezzella, perché vale già molto di più rispetto ai 10 milioni per il riscatto. Oggi ne vale almeno 25. Spero che resti perché è forte, ma abbiamo comunque Milenkovic. La Primavera? Il percorso intrapreso da Chiesa è raro, merito anche della famiglia che gli è stata accanto. Gori e Sottil meritano comunque un’occasione e aggiungo Cerofolini, portiere vero. Diakhaté? Quando a 17 anni ingaggio Raiola come procuratore..."