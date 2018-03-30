Labaro Viola

Ferrara: "Folle non riscattare Pezzella, ora vale 25 milioni. Date una chance a Cerofolini"

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di mercato viola, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che sarebbe folle non riscattare Pezzella, perché vale già molto di più rispetto ai 10 mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2018 17:41
Ferrara: "Folle non riscattare Pezzella, ora vale 25 milioni. Date una chance a Cerofolini" -
News
Ferrara
Cerofolini
Pezzella
Condividi

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di mercato viola, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che sarebbe folle non riscattare Pezzella, perché vale già molto di più rispetto ai 10 milioni per il riscatto. Oggi ne vale almeno 25. Spero che resti perché è forte, ma abbiamo comunque Milenkovic. La Primavera? Il percorso intrapreso da Chiesa è raro, merito anche della famiglia che gli è stata accanto. Gori e Sottil meritano comunque un’occasione e aggiungo Cerofolini, portiere vero. Diakhaté? Quando a 17 anni ingaggio Raiola come procuratore..."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok