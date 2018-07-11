La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Corvino deve impegnarsi anche sul fronte cessioni. Il Parma pensa a Thereau per l'attacco, con l'Udinese da tempo ormai pare essere in piedi uno...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 08:57
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Corvino deve impegnarsi anche sul fronte cessioni. Il Parma pensa a Thereau per l'attacco, con l'Udinese da tempo ormai pare essere in piedi uno scambio tra Eysseric e De Paul. Un'altra imminente cessione è quella di Cerofolini che dopo aver conseguito l'esame di maturità si accaserà al Cosenza in Serie B.