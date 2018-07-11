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La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Corvino deve impegnarsi anche sul fronte cessioni. Il Parma pensa a Thereau per l'attacco, con l'Udinese da tempo ormai pare essere in piedi uno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 08:57
La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Corvino deve impegnarsi anche sul fronte cessioni. Il Parma pensa a Thereau per l'attacco, con l'Udinese da tempo ormai pare essere in piedi uno scambio tra Eysseric De Paul. Un'altra imminente cessione è quella di Cerofolini che dopo aver conseguito l'esame di maturità si accaserà al Cosenza in Serie B.

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