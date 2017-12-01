Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera

Ianis Hagi e Michele Cerofolini hanno da poco lasciato il centro sportivo, dove era in corso l'allenamento della prima squadra guidata da Stefano Pioli. Entrambi sono stati infatti esentati dall'allen...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2017 12:35

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi

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