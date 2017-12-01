Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera
Ianis Hagi e Michele Cerofolini hanno da poco lasciato il centro sportivo, dove era in corso l'allenamento della prima squadra guidata da Stefano Pioli. Entrambi sono stati infatti esentati dall'allen...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 12:35
Ianis Hagi e Michele Cerofolini hanno da poco lasciato il centro sportivo, dove era in corso l'allenamento della prima squadra guidata da Stefano Pioli. Entrambi sono stati infatti esentati dall'allenamento odierno, visto che risponderanno alla chiamata di mister Bigica. Sia il fantasista romeno che il portiere saranno aggregati alla formazione Primavera che, nella giornata di domani, affronterà il Chievo Verona.