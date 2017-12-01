Calciomercato.com: è cosa a due tra Fiorentina e Juventus per il giovane portiere Sondergaard
Fiorentina e Juventus, oltre che sul campo, si sfidano anche sul mercato. Infatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, le due società avrebbe messo gli occhi su un giovane portiere, ossia...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 12:24
Fiorentina e Juventus, oltre che sul campo, si sfidano anche sul mercato. Infatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, le due società avrebbe messo gli occhi su un giovane portiere, ossia Andreas Sondergaard. L'estremo difensore classe 2001 è attualmente sotto contratto con la società danese dell'Odense Boldklub.