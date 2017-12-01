Verso il Sassuolo, non ci dovrebbero essere sorprese. Babacar titolare e Simeone in panchina? Le indiscrezioni...
Pioli contro il Sassuolo confermerà la formazione iniziale di domenica scorsa, nonostante voci di una possibile difesa a tre. 4-3-3 con Sportiello tra i pali, in difesa Laurini e Biraghi sulle fasce...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 12:43
Pioli contro il Sassuolo confermerà la formazione iniziale di domenica scorsa, nonostante voci di una possibile difesa a tre. 4-3-3 con Sportiello tra i pali, in difesa Laurini e Biraghi sulle fasce e Pezzella e Astori centrali. Trio di centrocampo con Benassi, Veretout Badelj. Nel tridente offensivo spazio a Chiesa e Thereau. Simeone in vantaggio su Babacar.
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