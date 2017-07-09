Cerofolini: “Il rigore parato a Kean contro la Juventus ha fatto il giro del web. Sono stato fortunato”

Solo un avvenimento durante la partita ma ha avuto un eco incredibile, è stato bello" così Cerofolini dal ritiro di Moena

Michele Cerofolini, portiere della primavera viola in ritiro a Moena ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole: “Il rigore parato a Kean ha avuto un’eco mediatica molto importante, è stato solo un avvenimento durante una partita ma è stato davvero bello, ne rivivrei mille come quello. Quel video ha avuto tante visualizzazioni, per fortuna in mio favore”