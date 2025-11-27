La Fiorentina smentisce: “Blocco del mercato? Falso. Indice di liquidità rispettato, nessun rischio”

La Fiorentina respinge con decisione le indiscrezioni circolate in mattinata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la società viola sarebbe stata a rischio di blocco del mercato, come accaduto in passato alla Lazio di Sarri, e a gennaio avrebbe dovuto ricorrere a plusvalenze o nuovi apporti di capitale.

Il club gigliato, però, smentisce categoricamente. L’indice di liquidità, che dovrà essere comunicato alla FIGC entro il 1° dicembre e che non può superare l’80%, risulta pienamente rispettato alla data del 30 settembre 2025. Pertanto, chiarisce la Fiorentina, non esiste alcun rischio di blocco del mercato.