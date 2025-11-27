27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina smentisce: “Blocco del mercato? Falso. Indice di liquidità rispettato, nessun rischio”

News

La Fiorentina smentisce: “Blocco del mercato? Falso. Indice di liquidità rispettato, nessun rischio”

Redazione

27 Novembre · 16:50

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 16:51

TAG:

ACF Fiorentinacalciomercato Fiorentina

Condividi:

di

Fiorentina: "Non esiste alcun rischio di blocco del mercato"

La Fiorentina respinge con decisione le indiscrezioni circolate in mattinata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la società viola sarebbe stata a rischio di blocco del mercato, come accaduto in passato alla Lazio di Sarri, e a gennaio avrebbe dovuto ricorrere a plusvalenze o nuovi apporti di capitale.

Il club gigliato, però, smentisce categoricamente. L’indice di liquidità, che dovrà essere comunicato alla FIGC entro il 1° dicembre e che non può superare l’80%, risulta pienamente rispettato alla data del 30 settembre 2025. Pertanto, chiarisce la Fiorentina, non esiste alcun rischio di blocco del mercato.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio