Prime parole da ex calciatore della Fiorentina per Sebastian Cristoforo. Il centrocampista uruguayano, approdato da qualche ora all’Eibar in prestito con diritto di riscatto, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa: “Arrivo in un gruppo forte e sono sicuro di aver scelto la squadra giusta per farmi valere. Trovo una buona squadra, alla quale mancano solo i risultati. A Firenze ho avuto poco spazio ma sono disponibile ho voglia di giocare”, riporta il sito ufficiale del club basco.

