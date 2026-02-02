TMW: “Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia”

La Fiorentina ha già da tempo messo nel mirino Gabriele Zappa per la fascia destra, ma, nel caso in cui fallisse l’offensiva per il calciatore del Cagliari, ha già pronta l’alternativa. I dirigenti gigliati infatti hanno messo gli occhi su Kosta Nedeljkovic del Lipsia e attendono una risposta dai tedeschi. Nel frattempo, non manca la concorrenza per il classe 2005 il cui contratto è in scadenza a giugno: su di lui c’è l’interesse del Wrexham di Ryan Reynolds e del Valencia.

Il 20enne in carriera vanta 23 presenze e un gol con il Graficar, 20 gettoni con la Stella Rossa, 17 partite con il Lipsia, 10 gare con l’Aston Villa. Inoltre è sceso in campo 8 volte con la Serbia, 7 con l’Under 19, con cui ha segnato un gol, 3 con l’Under 18 e 12 con l’Under 17. Nel suo palmares, oltre a trofei giovanili, annovera un campionato serbo e una Coppa di Serbia. Lo riporta Tuttomercatoweb.