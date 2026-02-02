TMW: “Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia”

2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:48

Kosta Nedeljkovic (© rbleipzig.com)

La Fiorentina mette nel mirino Kosta Nedeljkovic, ma occhio alla concorrenza

La Fiorentina ha già da tempo messo nel mirino Gabriele Zappa per la fascia destra, ma, nel caso in cui fallisse l’offensiva per il calciatore del Cagliari, ha già pronta l’alternativa. I dirigenti gigliati infatti hanno messo gli occhi su Kosta Nedeljkovic del Lipsia e attendono una risposta dai tedeschi. Nel frattempo, non manca la concorrenza per il classe 2005 il cui contratto è in scadenza a giugno: su di lui c’è l’interesse del Wrexham di Ryan Reynolds e del Valencia.

Il 20enne in carriera vanta 23 presenze e un gol con il Graficar, 20 gettoni con la Stella Rossa, 17 partite con il Lipsia, 10 gare con l’Aston Villa. Inoltre è sceso in campo 8 volte con la Serbia, 7 con l’Under 19, con cui ha segnato un gol, 3 con l’Under 18 e 12 con l’Under 17. Nel suo palmares, oltre a trofei giovanili, annovera un campionato serbo e una Coppa di Serbia. Lo riporta Tuttomercatoweb.

