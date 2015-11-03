Notizie Kosta Nedeljkovic Fiorentina

Salta l’arrivo di Nedeljkovic alla Fiorentina, tempi lunghi sui dialoghi e i contratti con l’Aston Villa
02 febbraio 2026 20:11
Nedeljkovic vicino alla Fiorentina in prestito, parti al lavoro per chiudere la trattativa nella prossima ora
02 febbraio 2026 19:03
Sky sport Germania: “Nedeljkovic e la Fiorentina hanno trovato l’accordo. Manca l’intesa con l’Aston Villa”
02 febbraio 2026 18:04
Di Marzio rivela: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Aston Villa per chiudere Kosta Nedeljkovic"
02 febbraio 2026 16:42
Sky sport Germania: "Nedeljkovic apre alla Fiorentina ma va trovato l'accordo con l'Aston Villa"
02 febbraio 2026 15:09
TMW: "Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia"
02 febbraio 2026 13:48
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