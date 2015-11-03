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Notizie Kosta Nedeljkovic Fiorentina

Salta l’arrivo di Nedeljkovic alla Fiorentina, tempi lunghi sui dialoghi e i contratti con l’Aston Villa

02 febbraio 2026 20:11

Nedeljkovic vicino alla Fiorentina in prestito, parti al lavoro per chiudere la trattativa nella prossima ora

02 febbraio 2026 19:03

Sky sport Germania: “Nedeljkovic e la Fiorentina hanno trovato l’accordo. Manca l’intesa con l’Aston Villa”

02 febbraio 2026 18:04

Di Marzio rivela: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Aston Villa per chiudere Kosta Nedeljkovic"

02 febbraio 2026 16:42

Sky sport Germania: "Nedeljkovic apre alla Fiorentina ma va trovato l'accordo con l'Aston Villa"

02 febbraio 2026 15:09

TMW: "Nedeljkovic nel mirino della Fiorentina, ma occhio anche a Wrexham e Valencia"

02 febbraio 2026 13:48

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Sett. 6