Nedeljkovic vicino alla Fiorentina in prestito, parti al lavoro per chiudere la trattativa nella prossima ora

La Fiorentina sta per chiudere un colpo last minute per la fascia destra con l'arrivo del terzino serbo dell'Aston Villa Nedeljkovic

La Fiorentina prova a chiudere un colpo last minute con l’acquisto del terzino serbo dell’Aston Villa, Kosta Nedeljkovic classe 2005 in prestito al Lipsia.
I viola sembrano vicini a chiudere l’accordo con il club inglese sulla base del prestito ma il tempo stringe in quanto manca poco meno di un’ora al termine delle trattative con le parti al lavoro per chiudere l’accordo.
Seguiranno aggiornamenti per la fumata bianca della trattiva.

