Sky sport Germania: "Nedeljkovic apre alla Fiorentina ma va trovato l'accordo con l'Aston Villa"

Dalla Germania rivelano che Nedeljkovic ha aperto al trasferimento alla Fiorentina ma i Viola devono trovare l'accordo con l'Aston Villa

Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, la Fiorentina starebbe spingendo forte per Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 del Lipsia, in prestito dall'Aston Villa.

La società tedesca ha aperto a terminare in anticipo il prestito dagli inglesi e le trattative sono in corso, ma l'esito è ancora incerto. Anche il ragazzo ha aperto al trasferimento, visto che le sue possibilità di giocare con continuità al Lipsia sono scarse.

Tuttavia, per l'accelerata definitiva, serve che la Fiorentina trovi un accordo con l'Aston Villa, proprietario del cartellino del serbo.