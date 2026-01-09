Brescianini: “Ho parlato subito con Vanoli. Suderò la maglia della Fiorentina fino all’ultimo goccio”

La Fiorentina ha accolto il suo secondo acquisto di mercato: Marco Brescianini, centrocampista arrivato dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Pochi minuti fa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la maglia viola: “Sto benissimo e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio con il mister ed è stato molto piacevole, l’ho trovato molto carico, quindi speriamo di fare bene e dare una bella svolta”.

Le parole di Marco Brescianini

Cosa senti di poter dare alla Fiorentina?

“Metterò a disposizione tutta la mia professionalità e tutto il mio impegno, suderò la maglia fino all’ultimo goccio di sudore. È una società con una storia incredibile, quindi spero di ripagare la fiducia e metterò in campo tutta l’energia che posso”.

Ti senti più valorizzato in un centrocampo a tre o affiancato ad un centrocampista di costruzione come Fagioli?

“Io nasco come mezzala, ma negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, quindi i ruoli del centrocampo li conosco. Ovvio, io preferisco essere più vicino alla porta per trovare inserimenti e goal, o comunque, aiutare la squadra nella fase offensiva, però mi metterò dove mi dirà il mister e ce la metterò tutta. Nel calcio moderno, i ruoli contano ma relativamente Perché dipende molto dalle situazioni e dagli spazi, quando conosci quelli sei più facilitato a giocare in tutti i ruoli”.

Cosa senti di voler dimostrare a te stesso?

“Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina, è difficile dire di no. Sappiamo tutti che sta attraversando un momento un po’ così, ma negli anni ha dimostrato, anche grazie ai tifosi e alla gente, che non molla e che vuole vedere questa squadra sempre più in alto. I presupposti ci sono”.