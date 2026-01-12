12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:25

Di Gennaro: “Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore”

12 Gennaio

"Fiorentina-Milan? Ha dimostrato che, oltre ad un esterno, serve un difensore"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito al pareggio della viola contro il Milan e del mercato. Ecco le sue parole.

“La squadra adesso ha uno spirito, un’idea e una condizione fisica, che vale tanto. L’atteggiamento è corretto e nel secondo tempo la Fiorentina ha dominato. Deve ritrovare il Kean migliore ma ha trovato il miglior Fagioli, poi il modulo è quello che dà più garanzie e anche Gudmundsson mi pare ritrovato. Quel che conforta è la capacità di dominare il Milan nella ripresa, si vedono anche abbracci tra i giocatori ed è sintomo di un gruppo ritrovato”.

Il possibile arrivo di Baldanzi a Firenze

“È un giocatore di talento e qualità, ma non l’ha ancora dimostrato. L’ho commentato anche agli Europei Under 21, non mi pare il tipo di calciatore che fa fare il salto di qualità alla Fiorentina. Serve più un esterno di ruolo, in grado di saltare l’uomo, e Baldanzi non è quel prototipo di giocatore. Io mi aspetto un difensore, perché Brescianini è stato un bell’acquisto con sostanza e capacità tecniche. Diventa fondamentale, come l’esterno, ma serve anche il difensore e si è visto anche ieri. Se poi arrivano tutti e due, meglio”.

 

