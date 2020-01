L’ex attaccante viola Francesco Flachi dice la sua sull’arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina all’emittente Radio Bruno Toscana, contestualmente sull’addio di Pedro dai viola, due operazioni ormai ai dettagli: “Sono contento dell’arrivo Cutrone, ha le caratteristiche questa nuova Fiorentina, forte nelle ripartenze e tenace. I problemi sono di testa, è subentrata la paura e si è visto anche quando la squadra ha iniziato ad indietreggiare contro il Bologna. Bisogna osare, però, nel calcio. Su Pedro ho trovato in errore di valutazione. Dispiace lasciarlo, ma nel calcio se non funzioni è meglio reinvestire su un altro soggetto come Cutrone”.