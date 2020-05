Il giornalista de LA GAZZETTA DELLO SPORT è intervenuto all’emittente Radio Sportiva:

“In vista del prossimo mercato so per certo che la Fiorentina vuole in grande attaccante. Non è Belotti il vero obiettivo, Piatek è nella lista dei preferiti da Pradè. Se come penso il campionato ripartirà, anche Cutrone e Vlahovic potranno dimostrare il proprio valore. Soprattutto per Iachini”.