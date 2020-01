Le parole del noto giornalista de La Nazione a Radio Bruno. Ecco uno stralcio:

Stadio nuovo o no? Vommisso mi è parso chiaro in conferenza, non sarà fatto alla Mercafir. Ai DV era stata posta una base con la concessione per 99 anni. Ora invece chi deve pagare? Quando sarà libera l’area che vuole Rocco? La soluzione c’è e la si trova a Campi Bisenzio.

Il mercato? Il Wolverhampton detiene il calciatore e dettano loro le regole. Vlahovic? Contro il Bologna si èvisto quanto sia acerbo, troppi ancora gli alti e bassi per affidargli una maglia da titolare. Cutrone ha un po’ di esperienza in più. Non mi fa impazzire, ma può aiutare la Fiorentina nella lotta salvezza. Oggi ho visto titubanza in Commisso alle domande sul mercato.