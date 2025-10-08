Fiorentina a caccia di esterni offensivi, occhi su Rayan Vitor del Vasco: valutazione da 30 milioni

Ritorno di fiamma dei viola su Rayan Victor del Vasco da Gama, ala offensiva mancina valutata 25-30 milioni dal club carioca

La Fiorentina è in difficoltà in campionato ed inizia ad osservare possibili nuovi colpi in entrata in funzione del mercato di gennaio.

Secondo ESPN Brasil, negli ultimi mesi sono aumentate le richieste dall’Europa per l’attaccante esterno del Vasco da Gama, Rayan Vitor. Dopo gli interessamenti di Betis Siviglia e Porto rispediti al mittente, ora ci sono altre due squadre in lizza: la Fiorentina e l’Aston Villa.

Attaccante esterno classe mancino, Rayan ha collezionato 14 gol in 44 presenze stagionali con il Vasco e 2 gol in 11 apparizioni con il Brasile U20. Il giocatore ha una clausola di 40 milioni di euro, ma il club brasiliano sarebbe disposto a venderlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni avendo il contratto in scadenza a dicembre 2026.

Il club viola aveva già presentato un’offerta da 8 milioni di euro per Rayan nel dicembre 2024, rifiutata dal club di Rio de Janeiro, mentre gli inglesi sono alla ricerca di un’ala, e questo ha spinto ad avviare i contatti per il classe 2006, che vuole l’Europa dopo aver rifiutato offerte di Al-Nasr e Al-Hilal.