Ceccarini: "Mercato Fiorentina? Aumentare il valore di difesa e centrocampo: ecco i nomi"

Occhi su Lovric dell'Udinese, poi Disasi e Acheampong del Chelsea

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale ha parlato del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole.

"In casa viola ora l’unico pensiero è fare più punti possibili per uscire dalla zona retrocessione poi ci sarà bisogno di intervenire sul mercato. L’intenzione è quella di aumentare il valore di due reparti, difesa e centrocampo. Per il primo settore ci sono tanti giocatori che sono finiti nei riflettori dei dirigenti viola. Nel Chelsea ci sono Disasi (al momento fuori rosa) e Acheampong, che può essere impiegato anche come esterno".

Prosegue e conclude:

"Altri profili da tenere in considerazione sono Van Den Bosch dell’Anversa e Mosquera del Wolverhampton. A loro si deve aggiungere anche Diogo Leite dell’Union Berlin. Per quanto riguarda il centrocampo attenzione a Martel del Colonia e Lovric dell'Udinese".