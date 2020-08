Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato su Radio Bruno Toscana del calciomercato che sta facendo la società viola. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina non ha fretta perché ha una parte della squadra fatta. Centrocampo? Credo che prenderanno Torreira dell’Arsenal, so che il calciatore vorrebbe il Milan che però sta provando ad acquistare Tonali del Brescia. Anche il Torino lo vuole ma la Fiorentina è in vantaggio. Juventus? Deve prendere un centravanti e fare diverse cessioni, Chiesa ora non è una priorità. Piatek? Si va su profili come lui o qualcosa di più. Mi smentiscono Higuain perché la società vuole puntare molto sullo spogliatoio unito. Mister Iachini vuole giocatori determinati. Il sogno della Fiorentina è l’attaccante del Napoli Milik però ci sono la Juventus e soprattutto la Roma”.

