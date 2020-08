La Fiorentina è in vantaggio sul Torino per Lucas Torreira dell’Arsenal. Secondo La Stampa, i viola hanno offerto ai Gunners un prestito oneroso a 8,5 milioni e 18 milioni per il riscatto del centrocampista uruguagio. Cifre molto alte per il club di Cairo ma i granata preparano l’assalto finale.

TORREIRA HA DATO IL SUO OK AL TRASFERIMENTO ALLA FIORENTINA. MANCA ACCORDO CON L’ARSENAL SULLA FORMULA