La Fiorentina a pressare per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è il primo sulla lista di Pradè ma la trattativa non è semplice. Il calciatore vuole tornare in Italia, ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Firenze. Parti vicine ma va convinto l’Arsenal per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Repubblica.

PEZZELLA-MILENKOVIC UNO DEI DUE LASCERÀ LA FIORENTINA? IL MILAN HA PROPOSTO DUARTE AI VIOLA