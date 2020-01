Con l’infortunio di Nicolò Zaniolo la Roma cerca un esterno d’attacco. E come riporta Sky Sport, si fa sempre più strada un possibile scambio con l’Inter per portare in giallorosso Matteo Politano, cercato anche dalla Fiorentina. Leonardo Spinazzolafarebbe il percorso inverso, andando a rimpinguare la rosa della squadra di Antonio Conte. Già domani l’affare potrebbe andare in porto, conclude la testata.

TuttoMercatoWeb.com