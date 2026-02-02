(VIDEO) Daniele Rugani è arrivato a Firenze: ora a Sesto per sottoporsi alle visite mediche

Daniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore ex Juventus è arrivato ieri sera a Firenze, mentre pochi minuti fa è arrivato a Villa Donatello, a Sesto, per sottoporsi alle visite mediche.

L’operazione con il club di provenienza è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Un accordo che conferma la volontà della Fiorentina di puntare con decisione sul centrale difensivo, destinato a rinforzare un reparto che ha bisogno di esperienza e solidità.