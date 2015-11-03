Notizie Daniele Rugani Fiorentina

Il futuro di Rugani resta in bilico: se oggi non giocherà almeno 45 minuti cadrà l’obbligo di riscatto
17 maggio 2026 11:13
Rugani: “Vero che mancano 2 partite per il riscatto. Ringrazio i tifosi che mi hanno sostenuto dopo Udine”
26 aprile 2026 15:40
Rugani si scalda: "Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere insieme"
18 febbraio 2026 21:23
Esordio rimandato per Daniele Rugani con la Fiorentina, probabile il suo forfait contro il Torino
05 febbraio 2026 21:18
(VIDEO) Daniele Rugani è arrivato a Firenze: ora a Sesto per sottoporsi alle visite mediche
02 febbraio 2026 13:34
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