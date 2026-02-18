18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:54

Rugani si scalda: “Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere insieme”

Rugani si scalda: “Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere insieme”

18 Febbraio · 21:23

Le parole di Daniele Rugani su Instagram dopo il suo ritorno in gruppo con l'obbiettivo di poter essere giocare i primi minuti contro il Pisa

Daniele Rugani è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina.
Il difensore toscano ha svolto i primi allenamenti con il resto dei compagni e potrebbe scendere in campo nel derby toscano contro il Pisa in programma lunedì.
Il classe 1994 ha postato su Instagram il suo stato d’animo in vista di poter debuttare con la maglia viola:

“Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo. Ci siamo!
Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere tutti insieme.
Grazie ACF Fiorentina.”

 

