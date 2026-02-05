Esordio rimandato per Daniele Rugani con la Fiorentina, probabile il suo forfait contro il Torino

Non è ancora pronto per scendere in campo con la sua nuova maglia Daniele Rugani, neo difensore della Fiorentina acquistato nelle ultime ore di mercato dalla Juventus.

Come rivela il Pentasport di Radio Bruno, la sua presenza contro i granata è in forte dubbio. Difficilmente verrà convocato da Paolo Vanoli, dato che oggi si è allenato a parte. Il problema al polpaccio continua ad incidere su di lui. Tra l’altro Rugani non è nemmeno stato inserito in lista Uefa e quindi occorrerà attendere per vederlo giocare con la maglia della Fiorentina.