Rugani: “Vero che mancano 2 partite per il riscatto. Ringrazio i tifosi che mi hanno sostenuto dopo Udine”

Il difensore della Fiorentina ha commentato la gara odierna contro il Sassuolo, esprimendosi anche sul suo futuro in maglia viola

Daniele Rugani ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo: “Volevamo vincerla e con un po’ di fortuna in più ci saremmo riusciti, ma il punto ci avvicina alla salvezza. Ora cerchiamo di fare il passo decisivo nelle prossime sfide, in modo da stare più sereni mentalmente”.

Sulla sua voglia di restare: “Io sono a disposizione, vediamo cosa succederà. Mancano due partite al riscatto e siamo vicini all’obiettivo. Mi trovo bene con il gruppo, con i tifosi e con tutta la città. Dopo l’esordio non buono, tutti mi hanno sostenuto, e anche contro la Lazio mi hanno applaudito. Qui mi trovo bene sotto tutti i punti di vista”.

Sugli stimoli in vista delle prossime partite: “Abbiamo dimostrato che la nostra attenzione non si è abbassata. Abbiamo delle sfide che fa gola giocare e dobbiamo fare più punti possibile. Cerchiamo di far divertire i nostri i tifosi, ma prima raggiungiamo la salvezza”.

Sul valore aggiunto che ha rappresentato: “Cerco sempre di essere un esempio per i più giovani, per esperienza e per mentalità. Spero di esserlo stato”.