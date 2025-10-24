Classe 2006 e già protagonista in Conference, ma in scadenza nel 2027: Fiorentina è l’ora di rinnovarlo.

Cresciuto interamente nel vivaio toscano, nella scorsa stagione ha disputato una entusiasmante annata in prestito in Serie B con la maglia della Juve Stabia.

Il tecnico Pioli ha deciso di puntare sul talento nato a Camaiore il 13 febbraio 2006, impiegandolo nell’incontro di Conference League contro il Rapid Vienna in Austria, in cui ha disputato una prestazione eccellente. La conferma è arrivata anche dal compagno di squadra Dodô, che ha elogiato il giovane tramite il suo profilo Instagram.

Dopo la buona prova nella gara di ieri, Niccolò Fortini continua a confermarsi come una delle note più interessanti del vivaio viola. Utilizzabile sia a destra che a sinistra, Fortini rappresenta una risorsa moderna: rapido, tecnico, con gamba e capacità di adattarsi a più ruoli.

Durante l’estate il suo nome era finito sul taccuino di diversi club, tra cui Milan, Juventus e Torino. La Fiorentina, però, ha deciso di trattenerlo, convinta che il ragazzo possa crescere ancora.

Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma i tempi per pensare al rinnovo iniziano già a maturare. La società viola non vuole correre rischi: i segnali di interesse dall’Italia e dall’estero sono concreti, e aspettare troppo potrebbe complicare la gestione. Un prolungamento servirebbe non solo a blindare il giocatore, ma anche a trasmettergli fiducia e centralità nel progetto.