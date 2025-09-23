Fortini: "Che emozione debuttare con questa maglia. Un sogno che si avvera, darò tutto per Firenze".

Il giovane Niccolò Fortini ha voluto ringraziare il popolo viola e la Fiorentina sui social, in seguito al suo esordio in Serie A.

Nonostante il KO interno contro il Como, c’è un motivo per sorridere in casa Fiorentina: l’esordio in Serie A di Fortini. Il giovane talento, classe 2006, cresciuto con la maglia viola ha voluto ringraziare il popolo fiorentino attraverso un post su Instagram.

Queste le sue parole: "un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte. Sempre forza Viola"