(FOTO) Disastro metereologico a Moena. Allagato il Paese, il campo sportivo...

Come riporta Ildolomiti.it una bomba d’acqua, la grandine e i torrenti che invadono il Paese di Moena. Ancora difficile stimare i danni, i pompieri sono al lavoro per ripulire il centro. Moena, locali...

Come riporta Ildolomiti.it una bomba d’acqua, la grandine e i torrenti che invadono il Paese di Moena. Ancora difficile stimare i danni, i pompieri sono al lavoro per ripulire il centro. Moena, località del Trentino dove la Fiorentina inizierà il ritiro sabato, è stata colpita e invasa da una violenta perturbazione ma, per fortuna il campo dove si allenerà la Fiorentina non ha subito ingenti danni