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(FOTO) Disastro metereologico a Moena. Allagato il Paese, il campo sportivo...

Come riporta Ildolomiti.it una bomba d’acqua, la grandine e i torrenti che invadono il Paese di Moena. Ancora difficile stimare i danni, i pompieri sono al lavoro per ripulire il centro. Moena, locali...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 19:30
(FOTO) Disastro metereologico a Moena. Allagato il Paese, il campo sportivo... - Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
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Ritiro Fiorentina
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Come riporta Ildolomiti.it una bomba d’acqua, la grandine e i torrenti che invadono il Paese di Moena. Ancora difficile stimare i danni, i pompieri sono al lavoro per ripulire il centro. Moena, località del Trentino dove la Fiorentina inizierà il ritiro sabato, è stata colpita e invasa da una violenta perturbazione ma, per fortuna il campo dove si allenerà la Fiorentina non ha subito ingenti danni

(FOTO) Disastro metereologico a Moena. Allagato il Paese, il campo sportivo...

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