La Fiorentina e il ritiro estivo a Moena: le date e la conferenza di presentazione...
Domani alle 14 il vice presidente viola Salica e il tecnico Pioli parleranno nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo che si svolgerà anche quest'anno a Moena in Val di Fassa, dal 7...
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 17:18
Domani alle 14 il vice presidente viola Salica e il tecnico Pioli parleranno nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo che si svolgerà anche quest'anno a Moena in Val di Fassa, dal 7 al 22 luglio.