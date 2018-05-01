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La Fiorentina e il ritiro estivo a Moena: le date e la conferenza di presentazione...

Domani alle 14 il vice presidente viola Salica e il tecnico Pioli parleranno nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo che si svolgerà anche quest'anno a Moena in Val di Fassa, dal 7...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 17:18
La Fiorentina e il ritiro estivo a Moena: le date e la conferenza di presentazione... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani alle 14 il vice presidente viola Salica e il tecnico Pioli parleranno nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo che si svolgerà anche quest'anno a Moena in Val di Fassa, dal 7 al 22 luglio.

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