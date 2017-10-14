La squadra è in ritiro: domani si gioca presto e c'è bisogno di fare quadrato
Le ultime sulla Fiorentina, ma il ritiro non è assolutamente una sorpresa.....ecco perchè
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 23:25
Alla vigilia del match Fiorentina-Udinese, diventato importantissimo dopo la brutta partenza in Campionato della squadra viola, Pioli ha portato in ritiro tutta la Fiorentina (tutti convocati i giocatori disponibili) per fare quadrato e far raggiungere un elevato livello di concentrazione ad ogni giocatore.
Ma non è una sorpresa, nel senso che Pioli aveva già spiegato ad inizio stagione che quando la squadra avesse giocato la domenica alle 12,30 o alle 15, ci sarebbe stato il ritiro dal giorno prima.