La squadra è in ritiro: domani si gioca presto e c'è bisogno di fare quadrato

Le ultime sulla Fiorentina, ma il ritiro non è assolutamente una sorpresa.....ecco perchè

Alla vigilia del match Fiorentina-Udinese, diventato importantissimo dopo la brutta partenza in Campionato della squadra viola, Pioli ha portato in ritiro tutta la Fiorentina (tutti convocati i giocatori disponibili) per fare quadrato e far raggiungere un elevato livello di concentrazione ad ogni giocatore.

Ma non è una sorpresa, nel senso che Pioli aveva già spiegato ad inizio stagione che quando la squadra avesse giocato la domenica alle 12,30 o alle 15, ci sarebbe stato il ritiro dal giorno prima.