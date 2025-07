Dal Viola Park, Pioli prova il 3-4-2-1 nella paritella: Gudmundsson e Beltran a sostegno di Dzeko

Si avvicina la conclusione dell’allenamento per la Fiorentina, ma non prima della consueta partitella. Stefano Pioli ha voluto provare il 3-4-2-1 per entrambe le formazioni schierate e in particolare la squadra blu ha visto come interpreti Keita, Pongracic e Valentini in difesa, a centrocampo Mandragora, Fagioli e Fazzini, sugli esterni Gosens e Dodò e davanti la coppia Kean-Braschi. Per la formazione in giallo sono scesi in campo Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri in difesa, sugli esterni Sottil e Parisi, a centrocampo Ndour e Bianco, con Beltran e Gudmundsson a sostegno di Dzeko.