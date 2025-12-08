8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Vitale attacca: “Commisso? Non gli frega nulla dei fiorentini. Ranieri? Non può più fare il capitano”

Vitale attacca: “Commisso? Non gli frega nulla dei fiorentini. Ranieri? Non può più fare il capitano”

8 Dicembre · 13:13

ACF FiorentinaCommissoLuca Ranieri

"Quelli che sono attualmente in dirigenza, non sono uomini di calcio che stimo"

L’ex dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla dura crisi che tra affrontando la Fiorentina. Dichiarazioni forti, quelle di Vitale, che non condivide nessuna scelta della società viola. Ecco le sue parole.

Quelli che sono attualmente in dirigenza, non sono uomini di calcio che stimo. Sabato, se io fossi stato la società, avrei portato tutta la squadra in ritiro al Viola Park e domenica mattina avrei deciso con l’allenatore cosa fare, se mandarli a casa o meno. A proposito di Vanoli, deve dimostrare che comanda: ad esempio, Ranieri non può più fare il capitano. Non può non salutare l’allenatore al cambio, sono queste le decisioni forti che può prendere un tecnico”.

Prosegue e conclude:
Goretti? È giovane, può imparare, ma deve prendere anche lui decisioni drastiche come dice in conferenza stampa. A partire dal capitano. Inoltre, per me alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Sento parlare di gente che rivuole Prandelli, Antognoni, Galli… ma alla proprietà attuale non interessa nulla. Questa è la verità. Sarebbe l’ora di contestare civilmente fuori dal Viola Park”.

