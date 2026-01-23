Orlando duro: “Ranieri deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano della Fiorentina per un anno”

Intervenuto all’interno del palinsesto di Lady Radio, Massimo Orlando ha parlato delle voci su una possibile partenza di Luca Ranieri.

L’ex capitano della Fiorentina dopo aver perso la fascia, sembra aver perso la maglia da titolare nell’undici viola.

Ecco le parole dell’ex centrocampista della Fiorentina sulla posizione di Ranieri:

“Per come la vedo io deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano viola per un anno. Non sono severo: penso che sia un giocatore normalissimo e tifosissimo della Fiorentina, ma è giusto che vada a trovare soddisfazioni da un’altra parte. Non ha fatto niente di male, ma credo sia talmente frustrato dal fatto di aver perso la fascia e la titolarità. Il suo amore per la Fiorentina non cambierà mai, però forse ha intuito che andare da un’altra parte lo può rendere più sereno».