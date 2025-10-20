Poesio critica i singoli: “Ranieri basta sceneggiate, Fagioli e Gudmundsson due equivoci”

Tra le pagine de “Il Corriere Fiorentino” Ernesto Poesio ha parlato del drammatico momento che sta vivendo la Fiorentina, uscita sconfitta e ultima in classifica dalla partita di San Siro.

Ecco le parole del giornalista sulla disperata classifica della squadra viola:

“Già perché l’ultimo posto in coabitazione con Pisa e Genoa, frutto di soli 3 punti in 7 partite, non può non preoccupare per tutto quello che porta con sé in una squadra che almeno fino a oggi sta difettando anche di leader in grado di affrontare un momento così difficile. Eppure è proprio adesso che la Fiorentina ha necessità di ritrovare calma e lucidità abbandonando le sceneggiate di Ranieri (da un capitano ci si aspetta ben altro) e cercando di capire come accendere il motore di una squadra che non sembra riuscire a esprimere il suo potenziale. Per questo dalla partita di Milano Pioli dovrà sforzarsi di trovare anche qualche segnale positivo. Individuare alcune certezze e intorno provare a far germogliare una squadra che continua ad apparire ancora troppo lontana dall’idea della scorsa estate, partita con ben altri presupposti e ambizioni. L’impressione però che alcune scelte nella costruzione della squadra siano state poco felici si rafforza di partita in partita, di scelta (dell’allenatore) in scelta. I due grandi equivoci, Fagioli e Gudmundsson, continuano a restare tali. I giocatori su cui era stata pensata la Fiorentina navigano ai margini, senza capacità di incidere né di regalare quello strappo a una squadra che durante la gara non riesce quasi mai a cambiare passo. Non sono dettagli e per questo, come una macchina non assemblata al meglio, difficili da risolvere in poco tempo. Ma il tempo è proprio quello che sembra ora mancare, con un calendario difficilissimo e una squadra impreparata ad affrontare le zone basse della classifica. Un mix assai pericoloso.”