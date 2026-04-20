Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"

Il difensore viola sottolinea la tenuta fisica e mentale della squadra e guarda già alla sfida di domenica prossima contro il Sassuolo

Dopo il pareggio maturato sul campo del Lecce, Luca Ranieri ha analizzato la prestazione della Fiorentina ai microfoni dei canali ufficiali del club, evidenziando gli aspetti positivi e la gestione delle energie in un periodo fitto di impegni.

“Buon primo tempo, abbiamo trovato buone linee di gioco. Nel secondo anche a causa dei tanti impegni siamo calati, ma è un punto di cui siamo soddisfatti”, ha spiegato il difensore, soffermandosi sul rendimento della squadra nel corso della gara.

Ranieri ha poi sottolineato l’impatto positivo di Paolo Vanoli sul percorso della Fiorentina: “Da quando è arrivato il mister abbiamo svoltato, siamo stati bravi a rimanere lì, a crederci sempre e ad uscire alla distanza”.

Infine, uno sguardo al prossimo appuntamento di campionato e alla necessità di recuperare energie: “Adesso abbiamo due giorni liberi fondamentali per recuperare le energie ed affrontare meglio la gara di domenica prossima contro il Sassuolo”