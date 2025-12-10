Piccinetti duro: “Ranieri mi fa tenerezza, bisognerebbe stare zitti. Chi ha convinto ad oggi: nessuno”

Claudio Piccinetti, ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Lady Radio la conferenza stampa di Paolo Vanoli e Luca Ranieri. Ecco le sue parole.

“Avrei preferito sentire altro in conferenza stampa. Si è parlato di spogliatoio invece che di tattica e di calcio, che secondo me sarebbe molto più affascinante. Ranieri ha detto cose dette e ridette, che c’è un bel clima e che i giocatori si sono chiariti, che in spogliatoio si sa bene, roba che sentiamo da mesi ma che poi in casa non si vede. Tutti noi, tutti gli addetti ai lavori si chiedono dov’è la Fiorentina”.

Un pensiero su Ranieri

“Ranieri mi fa tenerezza, gli farei vedere il filmato di sabato dove esce senza salutare l’allenatore. Siamo al 10 dicembre e non s’è vinto una partita in campionato, bisognerebbe solo stare zitti e non parlare prima della partita. Voglio tornare poi sulla difesa a quattro: non che sia la risoluzione di tutti i problemi, ma proviamo almeno. Proviamo a mettere dentro dei ragazzi della Primavera, tanto peggio degli altri non farebbero. Ora è il momento di togliere i calciatori che non mi danno certezze. Certo non tutti, anche perché se ci chiediamo chi ha convinto finora la risposta sarebbe semplice: nessuno“.