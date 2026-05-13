Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"

Fasce in bilico e scelte già tracciate al centro: la Fiorentina prepara una nuova linea difensiva tra uscite e certezze

In casa Fiorentina si prospettano diverse valutazioni anche in difesa, con la dirigenza al lavoro soprattutto sulle corsie esterne.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, sulla fascia destra la coppia Dodô-Fortini appare destinata a lasciare: entrambi non hanno trovato l’intesa per il rinnovo e, nel caso di Fortini, pesano anche rapporti non ottimali tra il club e l’entourage. Per Dodô, però, la società non farà sconti e valuterà solo offerte adeguate.

Al centro della difesa, la coppia Pongraic- Ranieri rappresenta una base da cui ripartire. Il serbo si è detto leader del progetto futuro, mentre Ranieri ha mostrato continuità e spirito di appartenenza anche in una stagione complicata. Rugani dovrebbe essere riscattato dopo le ultime presenze, altrimenti farà ritorno alla Juventus, mentre resta da definire il futuro di Pietro Comuzzo, con l’obiettivo del club di rilanciarlo dopo una stagione difficile.

Sulla corsia mancina, Robin Gosens non ha pienamente convinto per condizione ed età, mentre Fabiano Parisi sarà confermato, anche se molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore e dal suo utilizzo nel progetto tecnico.