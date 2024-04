Ranieri nella top 10 dei difensori Italiani in Serie A per media voto, ha la stessa media di Calafiori

Secondo il noto sito Transfermarkt il difensore viola Luca Ranieri è nella Top 10 dei difensori italiani per media voto in Serie A, ha la stesa media voto del chiacchieratissimo Calafiori che è considerato uno dei migliori difensori del campionato. Un altra piccola soddisfazione per Luca Ranieri che testimonia ancora la sua crescita sotto la guida di Vincenzo Italiano.

ADESIVI ANTISEMITI A ROMA