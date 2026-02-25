Speciale: “Ranieri eccessivo e irritante. Non meritava la fascia, ma tiene la squadra come pochi”

Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso della viola, si è espresso su X in merito a Luca Ranieri, ormai ex capitano della Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Spesso l’ho ritenuto eccessivo, sopra le righe e quasi irritante. Una stagione difficile la sua, sicuramente condizionata anche dal peso di una fascia che per carattere ed esperienza non doveva portare. Però al di là delle valutazioni tecniche, questo ragazzo, occhi bagnati da emozioni e rabbia, tiene come pochi a questa cosa chiamata Fiorentina e contro il Pisa, per una volta, ho condiviso il suo urlo liberatorio”.