Ranieri: "Con il Verona scenderemo in campo con la voglia di fare risultato. Sosta arrivata al momento giusto"

In vista della partita di sabato con il Verona, a parlare direttamente ai microfoni del club è stato Ranieri.

“Sabato si torna in campo con il Verona, quale sarà l'approccio?”

“Beh, ormai quest'anno siamo abituati ad affrontare partite importanti l'abbiamo fatto a Cremona e con l'Inter. Sabato sarà nuovamente una partita fondamentale e scenderemo in campo con la voglia di fare risultato. Adesso abbiamo un po' di giorni per poterci allenare e sono sicuro che ci faremo trovare pronti".

“Il fatto di giocare in trasferta senza tifo quanto condiziona nel risultato?”

"Dispiace molto di giocare senza tifo in trasferta, perché in casa ci sono veramente tantissimi tifosi. Ma sappiamo che ci daranno la forza anche da casa per spingerci verso un grande risultato".

“La sosta arriva nel momento giusto oppure avresti preferito continuare a giocare?”

“Secondo me la sosta è arrivata al momento giusto. Abbiamo fatto tantissime partite in pochi giorni e tanti viaggi, è giusto avere un po' di riposo per farsi trovare pronti in quest'ultimi due mesi”.