Zetti: “Senza il gol di Maripàn nessuno avrebbe criticato i cambi di Vanoli. Ranieri deve giocare”

Cosimo Zetti, giornalista de La Nazione, ha parlato dell’allenatore viola ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Vanoli è uno che dà tutto se stesso, ci mette l’anima e vive la settimana con tanta energia, ma questo ti stanca. Non so se può essere in grado di gestire questa situazione trasmettendo tutte queste preoccupazioni ai giocatori”.

Sulla partita contro il Torino: “Abbiamo accusato gli episodi, senza gol di Maripàn i cambi sarebbero passati inosservati. Se avessimo perso e non avesse cambiato sarebbe stato attaccato lo stesso.” Poi l’attenzione si sposta inevitabilmente su Fiorentina-Como: “Io butterei dentro chi ha la bava alla bocca, come Ranieri, che per la maglia dà tutto e non si risparmia mai. Bisogna puntare su chi ha assorbito meno la negatività degli ultimi mesi, quindi i nuovi arrivati Solomon, Harrison e Brescianini.”

Conclude: “Chi se la sente di dare il cento per cento gioca, chi non se la sente alzi la mano e lo dica. C’è da lottare, smettiamo di pensare ai moduli”.