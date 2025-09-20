Ranieri avvisa: "Sarà complicato raggiungere i nostri obiettivi. Le altre squadre si sono rinforzate"

Il capitano della Fiorentina invita i suoi compagni ad alzare il livello e si sofferma su un suo possibile ritorno in nazionale.

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset, soffermandosi sull'avvio stagionale dei viola e il suo futuro in nazionale.

"L'anno scorso ci siamo divertiti e quest'anno dobbiamo provare ad alzare il livello, anche se non sarà semplice. Molte squadre si sono migliorate e diventa complicato raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia sono sicuro che con il duro lavoro possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Era un sogno essere convocato dalla Nazionale, so che è difficile rimanerci, ci sono molti giocatori forti però con il duro lavoro si possono raggiungere traguardi importanti"