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Ranieri avvisa: "Sarà complicato raggiungere i nostri obiettivi. Le altre squadre si sono rinforzate"

Il capitano della Fiorentina invita i suoi compagni ad alzare il livello e si sofferma su un suo possibile ritorno in nazionale.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2025 14:07
Ranieri avvisa: "Sarà complicato raggiungere i nostri obiettivi. Le altre squadre si sono rinforzate" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset, soffermandosi sull'avvio stagionale dei viola e il suo futuro in nazionale.

"L'anno scorso ci siamo divertiti e quest'anno dobbiamo provare ad alzare il livello, anche se non sarà semplice. Molte squadre si sono migliorate e diventa complicato raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia sono sicuro che con il duro lavoro possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Era un sogno essere convocato dalla Nazionale, so che è difficile rimanerci, ci sono molti giocatori forti però con il duro lavoro si possono raggiungere traguardi importanti"

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